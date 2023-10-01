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Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 1 жовтня

01 жовтня 2023, 23:00

Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 1 жовтня

Суспільство

 На тимчасово окупованих територіях Луганської області окупанти планують запровадити з 2024 року в медичних установах обслуговування місцевого населення лише за страховим полісом, який можна отримати лише за наявності паспорта РФ.

Російські окупанти в тимчасово захопленому Маріуполі зруйнували останній мурал, який намалювали ще до повномасштабного вторгнення. На одному з будинків було зображено жінку з порожньою кліткою. Героїня мурала є уособленням усіх жінок, які змогли розірвати коло насильства та розпочати нове життя.

Голова Луганської обласної військової адміністрації повідомив , що з 1 жовтня на окупованих територіях розпочато осінній призов. За його словами, дані про випускників шкіл росіяни збирали навесні поточного та минулого років. Інформацію про тих, хто досяг повноліття, уточнювали під час так званих «виборів» у вересні.

Бойові дії

Російські окупанти посилюють оборону тимчасово окупованого Криму через часті удари. Зафіксовано перекидання коштів ППО до Сімферополя та нові фортифікаційні споруди, так звані «зубів дракона».

У деяких російських містах літали безпілотники, внаслідок чого постраждали й руйнування. Так, вранці у місті Шебекіно Білгородської області під час обстрілу ринку постраждали троє людей. Дони були помічені й у Сочі Краснодарського краю РФ та Смоленську.

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