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Донецк, Луганск и не только: Главные события 1 октября

01 октября 2023, 23:00

Донецк, Луганск и не только: Главные события 1 октября

Общество

На временно оккупированных территориях Луганской области планируют ввести с 2024 года в медицинских учреждениях обслуживание местного населения только по страховому полису, который можно получить лишь при наличии паспорта РФ.

Российские оккупанты во временно захваченном Мариуполе уничтожили последний мурал, который нарисовали еще до полномасштабного вторжения. На одном из домов была изображена женщина с пустой клеткой. Героиня мурала является олицетворением всех женщин, которые смогли разорвать круг насилия и начать новую жизнь.

Глава Луганской областной военной администрации сообщил, что с 1 октября на оккупированных территориях начат осенний призыв. По его словам, данные о выпускниках школ россияне собирали весной текущего и прошлого годов. Информацию о тех, кто достиг совершеннолетия, уточняли во время так называемых «выборов» в сентябре.

Боевые действия

Российские оккупанты усиливают оборону временно оккупированного Крыма из-за частых ударов. Зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь и новые фортификационные сооружения, так называемые «зубов дракона».

В некоторых российских городах летали беспилотники, в результате чего есть пострадавшие и разрушения. Так, утром в городе Шебекино Белгородской области при обстреле рынка пострадали три человека. Доны были замечены и в Сочи Краснодарского края РФ и Смоленске.

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10:42
Россию атаковали беспилотники: есть пострадавшие и разрушения
09:59
Оккупанты не будут обслуживать жителей Луганщины в больницах без паспорта РФ — Лысогор
09:33
Россияне за сутки ранили трех гражданских в Донецкой области
09:23
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