Переброска ПВО и строительство «зубов дракона»: оккупанты усиливают оборону Крыма

Российские оккупанты усиливают оборону временно оккупированного Крыма из-за частых ударов. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



Отмечается, что по информации от крымского подполья — российские военные получили новые распоряжения по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове.



«Зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь. Также партизаны фиксируют сооружение новых фортификационных сооружений, так называемых «зубов дракона», — говорится в сообщении.



Напомним, оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они начали строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус.