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Україна та Корея розпочнуть встановлення сонячних електростанцій у Центрах надання адмінпослуг

02 жовтня 2023, 16:46

Україна та Корея розпочнуть встановлення сонячних електростанцій у Центрах надання адмінпослуг

В Україні стартує пілотний проект із встановлення сонячних електростанцій на будівлях Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Про це повідомляє урядовий портал.

Загальна вартість проекту складає 18 мільйонів доларів, які буде надано корейською стороною. Реалізація ініціативи запланована на 2024-2026 роки у трьох областях – Івано-Франківській, Житомирській та Одеській.

Установка сонячних систем дозволить забезпечити автономне електропостачання сервісних центрів, що у свою чергу дозволить своєчасно надавати послуги населенню та знизити навантаження на централізовані джерела постачання.

«Децентралізація енергосистеми, частиною якої є ця ініціатива – одна з ключових складових енергетичної стратегії. Успішна реалізація проекту дозволить його масштабувати на інші регіони, що стане додатковим кроком на шляху створення стійкої та розподіленої енергетичної системи України. Дякуємо корейській стороні за внесок у децентралізацію та зміцнення нашої енергосистеми», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, Україна нерідко змушена вимагати аварійної допомоги у вечірній час через рекордне споживання електроенергії.

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