Украина и Корея начнут установку солнечных электростанций в Центрах предоставления админуслуг

В Украине стартует пилотный проект по установке солнечных электростанций на зданиях Центров предоставления административных услуг (ЦНАП). Об этом информирует правительственный портал.



Общая стоимость проекта составляет 18 миллионов долларов, которые будут предоставлены корейской стороной. Реализация инициативы запланирована на 2024-2026 годы в трех областях - Ивано-Франковской, Житомирской и Одесской.



Установка солнечных систем позволит обеспечить автономное электроснабжение сервисных центров, что в свою очередь позволит своевременно предоставлять услуги населению и снизить нагрузку на централизованные источники поставок.



«Децентрализация энергосистемы, частью которой является эта инициатива, – одна из ключевых составляющих энергетической стратегии. Успешная реализация проекта позволит его масштабировать на другие регионы, что станет дополнительным шагом на пути к созданию устойчивой и распределенной энергетической системы Украины. Благодарим корейскую сторону за вклад в децентрализацию и укрепление нашей энергосистемы», — отметил Министр энергетики Украины Герман Галущенко.



Напомним, Украина нередко вынуждена запрашивать аварийную помощь в вечернее время из-за рекордного потребления электроэнергии.