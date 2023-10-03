Франція передасть Україні ще шість САУ Caesar

САУ Caesar. Фото: Міноборони Франції

Франція надасть Україні ще шість самохідних 155 мм артилерійських установок Caesar виробництва компанії Nexter. Про це повідомляє видання «Мілітарний».



Про передачу було заявлено у рамках візиту міністра Збройних сил Франції Себастьяна Лекорню до Києва. Крім того, було підписано угоду про обслуговування САУ Caesar та виробництво деяких деталей на одному з українських підприємств.



Нагадаємо, що в рамках візиту французького міністра Лекорню до України було підписано близько двадцяти контрактів, листів про наміри чи меморандуми щодо взаєморозуміння з українськими оборонними підприємствами.



Відомо, що за 2022 рік Франція передала Україні 24 артилерійські установки калібру 155-мм. Раніше французька державна страхова компанія Bpifrance Assurance Export погодилася страхувати французькі компанії, які готові інвестувати в Україну та брати активну участь у реконструкції країни, не чекаючи завершення війни.