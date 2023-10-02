Франция будет страховать от военных рисков свои компании в Украине

Французская государственная страховая компания Bpifrance Assurance Export будет страховать французские компании, которые готовы инвестировать в Украину и активно участвовать в реконструкции страны, не дожидаясь завершения войны. Этой новостью поделился Уряд online.



В частности, страхование возмещает до 95% потерь активов инвестора или дебиторской задолженности. Кроме того, Франция продолжает переговоры с партнерами по поддержке экономики Украины и мобилизации инновационных финансовых инструментов для восстановления Украины.



Ранее, в четверг, 28 сентября, с официальным визитом в Киев прибыл министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.