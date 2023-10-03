Франция передаст Украине еще шесть САУ Caesar

САУ Caesar. Фото: Минобороны Франции

Франция предоставит Украине еще шесть самоходных 155 мм артиллерийских установок Caesar производства компании Nexter. Об этом сообщает издание «Мілітарний».



О передаче было заявлено в рамках визита министра Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в Киев. Кроме того, было подписано соглашение об обслуживании САУ Caesar и производстве некоторых деталей на одном из украинских предприятий.



Напомним, что в рамках визита французского министра Лекорню в Украину было подписано около двадцати контрактов, писем о намерениях или меморандумах о взаимопонимании с украинскими оборонными предприятиями.



Известно, что за 2022 год Франция передала Украине 24 артиллерийских установки калибра 155-мм. Ранее французская государственная страховая компания Bpifrance Assurance Export согласилась страховать французские компании, которые готовы инвестировать в Украину и активно участвовать в реконструкции страны, не дожидаясь завершения войны.