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Франция передаст Украине еще шесть САУ Caesar

03 октября 2023, 21:03

Франция передаст Украине еще шесть САУ Caesar

САУ Caesar. Фото: Минобороны Франции САУ Caesar. Фото: Минобороны Франции

Франция предоставит Украине еще шесть самоходных 155 мм артиллерийских установок Caesar производства компании Nexter. Об этом сообщает издание «Мілітарний».

О передаче было заявлено в рамках визита министра Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в Киев. Кроме того, было подписано соглашение об обслуживании САУ Caesar и производстве некоторых деталей на одном из украинских предприятий.

Напомним, что в рамках визита французского министра Лекорню в Украину было подписано около двадцати контрактов, писем о намерениях или меморандумах о взаимопонимании с украинскими оборонными предприятиями.

Известно, что за 2022 год Франция передала Украине 24 артиллерийских установки калибра 155-мм. Ранее французская государственная страховая компания Bpifrance Assurance Export согласилась страховать французские компании, которые готовы инвестировать в Украину и активно участвовать в реконструкции страны, не дожидаясь завершения войны. 

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