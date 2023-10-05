У кафе в селі Гроза, куди влучили росіяни, поминали військового — прокуратура

У кафе в селі Гроза Харківської області, по якому росіяни вдарили ракетою 5 жовтня, проходили поминки по військовому, у самому закладі були лише цивільні — половина села. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі «Донбас. Реалії».



«Настільки сильний удар, що стать та вік підлітка під питанням. Майже половину села було вбито одним попаданням», - заявив Чубенко.



Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону заявив, що є підозра, що ракету могли «навести». За його словами, не виключено, що це міг зробити хтось із місцевих.



«Удар був настільки точним — а це невелике приміщення, щоб в нього точно пвлучити», — пояснив Клименко.



Прессекретар ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко в ефірі телемарафону повідомив, що станом на 18 годину з-під завалів витягли вже 58 осіб, з них 51 — загинув.



Російські окупанти атакували кафе-магазин у селі Гроза на Харківщині близько 13:15. Під час обстрілу в закладі проходили поминки по односельчанину, який помер. Загалом на території закладу було близько 60 осіб.



«У селі Гроза проживало 330 мешканців, якраз із кожної сім'ї, з кожного двору одна людина була присутня на цьому поминальному обіді», — розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



За попередніми висновками, окупанти вдарили ракетою «Іскандер».