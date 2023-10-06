Через обстріл Донецької області було поранено 2 цивільних

Російська армія минулої доби, 5 жовтня, обстрілювала Донецьку область. Внаслідок атаки двоє мешканців отримали поранення. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«За 5 жовтня росіяни поранили 2 мешканців Донецької області: у Плещіївці та Новомихайлівці. Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи», — написав він.



Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1730 людей, ще 4210 мешканців отримали поранення.



Нагадаємо, окупанти обстріляли Шаховську громаду. Попередньо, без постраждалих.