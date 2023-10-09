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Катує цивільних під Херсоном. Один із керівників «МВС РФ» Херсонщини отримав підозру від СБУ

09 жовтня 2023, 15:19

Катує цивільних під Херсоном. Один із керівників «МВС РФ» Херсонщини отримав підозру від СБУ

СБУ повідомила про підозру поліцейському-зраднику з Ясинуватої. Фото: СБУ СБУ повідомила про підозру поліцейському-зраднику з Ясинуватої. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику «МВС РФ» у Херсонській області, який викрадав українців. Фігурантом є колишній житель Донбасу Сергій Березін, який у 2014 році вступив до лав угрупування «ДНР». Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що після початку повномасштабної війни та захоплення Херсонщини фігурант отримав «підвищення» та очолив «Чаплинське районне відділення Каховського райвідділу поліції РФ». На цій посаді зловмисник виконує вказівки Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму в регіоні.

«Для цього він особисто віддає накази на викрадення місцевих жителів для їхнього подальшого ув'язнення у російських катівнях. Там людей зазнають жорстоких тортур і таким чином намагаються зламати у них опір і схилити до співпраці з російськими загарбниками», — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, Служба безпеки України розкрила діяльність російського агента, який видавав себе за рятівника, аби коригувати атаки Збройних сил Росії на Одесу.

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