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«Дія» тестує заміну посвідчення водія з доставкою. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Послуга доступна для водіїв-новачків, у яких минув дворічний термін дії першого посвідчення. Також для автовласників, які втратили, пошкодили чи хочуть змінити персональні дані або отримати пластикове посвідчення» – зазначив Федоров.



Сервіс, як і раніше, простий. Подаєте заяву в додатку, а потім забираєте посвідчення в сервісному центрі, чекаєте на кур'єра або приходьте в зручне для вас відділення.



Також всі бажаючі можуть приєднатися до тестування нової функції про заміну посвідчення водія в додатку. Тепер із доставкою.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, можливість подати заяву про заміну посвідчення водія у «Дії» з'явилася в травні. Проте за новим документом треба було йти до сервісного центру МВС. Тепер послугу зробили зручнішою – пластикове посвідчення можна буде отримати кур'єром на будь-яку адресу або у відділенні «Укрпошти».