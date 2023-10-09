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«Дія» тестирует замену водительского удостоверения с доставкой.Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Услуга доступна для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения. Также для автовладельцев, которые потеряли, повредили или хотят изменить персональные данные или получить пластиковое удостоверение» – отметил Федоров.



Сервис по-прежнему прост. Подаете заявление в приложении, а затем забираете удостоверение в сервисном центре, ждете курьера или приходите в удобное для вас отделение.



Также все желающие могут присоединится к тестированию новой функции о замене водительского удостоверения в приложении. Теперь с доставкой.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, возможность подать заявление о замене водительского удостоверения у «Действия» появилась в мае. Однако за новым документом нужно было идти в сервисный центр МВД. Теперь услугу сделали более удобной – пластиковое удостоверение можно будет получить курьером по любому адресу или в отделении «Укрпочты».