Колишнього «вагнерівця» запідозрили у зґвалтуванні неповнолітніх дівчат під Волгоградом РФ

Колишнього бойовика ПВК «Вагнер» затримали у РФ за підозрою у зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат. Про це передає пресслужбі СУСК РФ та РІА Новини.



29-річний житель міста Камишин Волгоградської області, який раніше був судимий, познайомився з двома неповнолітніми дівчатами та запросив їх до себе додому, де вчинив насильство над ними.



Зазначається, що однією з жертв вдалося вирватися на вулицю, вона повідомила про перехожих, які викликали поліцію.



«Наразі підозрюваного затримано. Потерпілі впізнали чоловіка», - йдеться у повідомленні СУСК.



Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України перед судом постане бойовик ПВК «Вагнера», який штурмував позиції Сил оборони під Бахмутом Донецької області.