Військові ССО показали, як ліквідували окупантів на Донеччині

Українські військовослужбовці Сил спеціальних операцій (ССО) вкотре ліквідували російських окупантів у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій Збройних сил України.



«Воїни 3-го полку ССО прорідили лави окупантів на Донеччині», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що за допомогою БПЛА військові знайшли та знищили групу загарбників, які безуспішно ховалися в «зеленці» на облаштованих позиціях.



«Ні листя дерев, ні українська земля не дали притулку росіянам. Так буде з кожним», — резюмували у пресслужбі.



Нагадаємо, рота ПТРК 66-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямі знищила 25 танків російських окупантів.