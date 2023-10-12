У Дружківській громаді назвали вулицю на честь загиблого у бою земляка

На річницю загибелі В'ячеслава Афоніна на могилі встановили пам'ятник. Фото: Донецькоблгаз

У смт Олексієво-Дружківка тепер є вулиця імені В'ячеслава Афоніна. Його названо так на честь працівника Донецькоблгазу, який служив у лавах Збройних сил України та загинув у бою за свободу та незалежність України. Про це повідомив Донецькоблгаз.

В'ячеслав Афонін народився та проживав в Олексієво-Дружківці. У 2015 році розпочав свою трудову діяльність у Костянтинівському управлінні з газопостачання та газифікації. Працював начальником аварійно-диспетчерської служби. З 2019 року – начальником виробничо-технічного відділу.

Напередодні повномасштабної війни він став до лав захисників України, приєднавшись до тероборони м. Бахмут.

В'ячеслав мужньо виконував бойові завдання та захищав рідну землю. Він загинув у бою 11 серпня 2022 року. В'ячеславу було 50 років.

Посмертно він був удостоєний Ордену «За мужність» ІІІ ступеня, який вручили його матері Ніні Сергіївні.

Через рік із дня його загибелі рідні встановили на могилі В'ячеслава пам'ятник із символічним написом «Фортеця Бахмут».