Прокуратура оголосила у розшук 8 фейкових депутатів «ДНР»

Українські правоохоронці повідомили про підозру вісьмох фейкових депутатів на окупованій території Донецької області. Слідчі прокуратури Донеччини встановили особи восьми осіб, які займаються колабораціоністською діяльністю (ч. 5 ст. 111-1 КК України).



«У 2023 році жителі міст Макіївка, Дебальцеве, Єнакієве та Тельманівського району підтримали загарбницьку політику РФ. Троє жінок та п'ятеро чоловіків зареєструвалися так званими кандидатами у депутати самопроголошених органів влади від партії "Єдина Росія". За результатами фейкових виборів вони стали депутатами міських рад ДНР», — повідомили у прокуратурі.



Усі вони на зборах голосують за ухвалення рішень, необхідних країні-окупантові. Усі перебувають у розшуку.