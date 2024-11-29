Багатоповерхівку на Донбасі не можуть відновити через бюрократію — людям нема де жити

У селищі Миколаївка біля Слов'янська Донецької області 7 листопада російські війська зруйнували будинок. Прилетіла керована авіабомба, випущена військами агресора. В результаті двоє людей загинули, а п'ятьох було поранено.



«Видно, що ракета влучила в тополю, а ось тут, де забито на першому поверсі, була прибудова, звідти її краще видно. У прибудову летіло з великою силою, бо її взагалі нема — повністю зруйновано. Залишилося лише підвальне приміщення від прибудови. Розірвало газову трубу. Зараз її полагодили. Ось так. І влучило по квартирі», — розповіла Оксана, мешканка Миколаївки.

Для огляду пошкодженої будівлі місцеві мешканці зібрали ініціативну групу та викликали незалежного експерта.



«Ми на зразок підготуємо вам договір. Намітимо день, коли приїдемо на обстеження. Тому що сьогодні ми не готові, треба підготуватись. Приїдемо з договором, я тоді зателефоную», — сказав Олександр Машко, директор ТДВ «Інститут Будремпроєкт», власникам квартир у зруйнованому будинку.

Ретельний огляд будівлі домовилися провести на початку грудня, але люди бояться, що ці зусилля будуть марними. Оскільки будинок раніше належав колгоспу, зараз він не оформлений як об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, і договору з компанією, що управляє, також немає.



«Сказали, особливо не сподівайтеся, бо будинок не на балансі, і швидше за все, ніхто цим не займатиметься. Ніхто нічого не робитиме», — поділилася Оксана.



Раніше мешканці цього будинку вже відправили колективне звернення до міської адміністрації і там пообіцяли допомогти.

«Місцева комісія, яка опікується питаннями огляду будинків після пошкоджень, працювала там протягом тижня, і відповідні акти були надані робочій групі. Для того, щоб вона продовжувала працювати з проєктною організацією та експертом, для визначення ступеня руйнувань», — заявив заступник начальника Миколаївської військової адміністрації Володимир Проскунін.

Ініціативну групу мешканців очолила Оксана, чия квартира значно постраждала після прильоту.



У момент обстрілу, коли Оксана із чоловіком забирали молодшого сина з музичної школи, їхня старша донька перебувала вдома.



«Дитина була ось тут, на своєму ліжку. Вона сиділа на двоспальному ліжку, грала на комп'ютері. У неї ні контузій, нічого, вона просто злякалася і не зрозуміла, що сталося. Вона зателефонувала мені, ми вже були в дорозі, під'їжджали сюди, вона каже: "Мамо, у нас все посипалося», — поділилася жінка.



Нині із донькою працюють психологи. І, як каже Оксана, все могло б скластися гірше, якби дочка чи син перебували в іншій кімнаті під час удару.



Будинок Оксани не єдиний у цьому районі, що потребує відновлення, але не скрізь це можливо.

«Частина будинків справді підлягає знесенню, тому що вони не відновлюються за результатами обстежень. Деякі будинки тут мають невеликий обсяг відновлювальних, капітальних робіт. Тому їх можна відремонтувати до закінчення бойових дій, сподіваючись, що нових руйнувань не буде», — прокоментував Олександр Машко.



Попри те, що бої продовжуються, всього за 20 км від Миколаївки, міські служби провели консервацію цих будівель, у деяких частково відновили комунікації.

«Було проведено обстеження до елеваторних вузлів щодо надання послуг водопостачання, водовідведення та теплопостачання. Відповідні акти сьогодні готові. Я думаю, що до кінця тижня їхня робоча група отримає», — сказав Володимир Проскунін.



Люди також подали заявки на держпрограму «єВідновлення», але, на жаль, одна із сусідок Оксани вже отримала відмову від комісії.



«Їй подзвонили, прийшли, подивилися і сказали: "А ми вам нічого зробити не можемо, допомогти нічим не можемо, будинок не на балансі". До мене особисто ще не дзвонили та не приїжджали, щоб оглянути мою квартиру», — поскаржилася Оксана.



Ще одна мешканка Миколаєва — Марія — дізналася про приліт ракети до свого дому, коли була на роботі. Вона мешкає у сусідньому під'їзді, через стінку від Оксани.

Квартира Марії дісталася їй у спадок від батьків, тимчасово у ній ніхто не жив.

«Здебільшого постраждали одна кімната, кухня, туалет та ванна. А в тих кімнатах тільки двері вибило й шибки. Нічого не змогли врятувати. Просто сил немає, поки племінник працює, допомогти не може, лише у вихідні», — поділилася жінка.



Тепер, через атаку російських окупантів, людям із цих будинків або ніде жити, або доводиться тулитися у родичів чи друзів. І водночас вони шукають справедливості і просять місцеву адміністрацію допомогти з ремонтом будинку.