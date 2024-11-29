Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Багатоповерхівку на Донбасі не можуть відновити через бюрократію — людям нема де жити

29 листопада 2024, 16:57

Багатоповерхівку на Донбасі не можуть відновити через бюрократію — людям нема де жити

У селищі Миколаївка біля Слов'янська Донецької області 7 листопада російські війська зруйнували будинок. Прилетіла керована авіабомба, випущена військами агресора. В результаті двоє людей загинули, а п'ятьох було поранено.

«Видно, що ракета влучила в тополю, а ось тут, де забито на першому поверсі, була прибудова, звідти її краще видно. У прибудову летіло з великою силою, бо її взагалі нема — повністю зруйновано. Залишилося лише підвальне приміщення від прибудови. Розірвало газову трубу. Зараз її полагодили. Ось так. І влучило по квартирі», — розповіла Оксана, мешканка Миколаївки.

Для огляду пошкодженої будівлі місцеві мешканці зібрали ініціативну групу та викликали незалежного експерта.

«Ми на зразок підготуємо вам договір. Намітимо день, коли приїдемо на обстеження. Тому що сьогодні ми не готові, треба підготуватись. Приїдемо з договором, я тоді зателефоную», — сказав Олександр Машко, директор ТДВ «Інститут Будремпроєкт», власникам квартир у зруйнованому будинку.

Ретельний огляд будівлі домовилися провести на початку грудня, але люди бояться, що ці зусилля будуть марними. Оскільки будинок раніше належав колгоспу, зараз він не оформлений як об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, і договору з компанією, що управляє, також немає.

«Сказали, особливо не сподівайтеся, бо будинок не на балансі, і швидше за все, ніхто цим не займатиметься. Ніхто нічого не робитиме», — поділилася Оксана.

Раніше мешканці цього будинку вже відправили колективне звернення до міської адміністрації і там пообіцяли допомогти.

«Місцева комісія, яка опікується питаннями огляду будинків після пошкоджень, працювала там протягом тижня, і відповідні акти були надані робочій групі. Для того, щоб вона продовжувала працювати з проєктною організацією та експертом, для визначення ступеня руйнувань», — заявив заступник начальника Миколаївської військової адміністрації Володимир Проскунін.

Ініціативну групу мешканців очолила Оксана, чия квартира значно постраждала після прильоту.

У момент обстрілу, коли Оксана із чоловіком забирали молодшого сина з музичної школи, їхня старша донька перебувала вдома.

«Дитина була ось тут, на своєму ліжку. Вона сиділа на двоспальному ліжку, грала на комп'ютері. У неї ні контузій, нічого, вона просто злякалася і не зрозуміла, що сталося. Вона зателефонувала мені, ми вже були в дорозі, під'їжджали сюди, вона каже: "Мамо, у нас все посипалося», — поділилася жінка.

Нині із донькою працюють психологи. І, як каже Оксана, все могло б скластися гірше, якби дочка чи син перебували в іншій кімнаті під час удару.

Будинок Оксани не єдиний у цьому районі, що потребує відновлення, але не скрізь це можливо.

«Частина будинків справді підлягає знесенню, тому що вони не відновлюються за результатами обстежень. Деякі будинки тут мають невеликий обсяг відновлювальних, капітальних робіт. Тому їх можна відремонтувати до закінчення бойових дій, сподіваючись, що нових руйнувань не буде», — прокоментував Олександр Машко.

Попри те, що бої продовжуються, всього за 20 км від Миколаївки, міські служби провели консервацію цих будівель, у деяких частково відновили комунікації.

«Було проведено обстеження до елеваторних вузлів щодо надання послуг водопостачання, водовідведення та теплопостачання. Відповідні акти сьогодні готові. Я думаю, що до кінця тижня їхня робоча група отримає», — сказав Володимир Проскунін.

Люди також подали заявки на держпрограму «єВідновлення», але, на жаль, одна із сусідок Оксани вже отримала відмову від комісії.

«Їй подзвонили, прийшли, подивилися і сказали: "А ми вам нічого зробити не можемо, допомогти нічим не можемо, будинок не на балансі". До мене особисто ще не дзвонили та не приїжджали, щоб оглянути мою квартиру», — поскаржилася Оксана.

Ще одна мешканка Миколаєва — Марія — дізналася про приліт ракети до свого дому, коли була на роботі. Вона мешкає у сусідньому під'їзді, через стінку від Оксани.

Квартира Марії дісталася їй у спадок від батьків, тимчасово у ній ніхто не жив.

«Здебільшого постраждали одна кімната, кухня, туалет та ванна. А в тих кімнатах тільки двері вибило й шибки. Нічого не змогли врятувати. Просто сил немає, поки племінник працює, допомогти не може, лише у вихідні», — поділилася жінка.

Тепер, через атаку російських окупантів, людям із цих будинків або ніде жити, або доводиться тулитися у родичів чи друзів. І водночас вони шукають справедливості і просять місцеву адміністрацію допомогти з ремонтом будинку.

ТЕГИ

Місця
Слов'янськ Миколаївка
Інше
наслідки обстрілу Відновлення інфраструктури

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:48
Петро Андрющенко залишає посаду радника міського голови Маріуполя
13:45
Окупована Горлівка частково знеструмлена: адреса
13:25
У Білорусі знайшли російський фільтраційний табір для полонених українців
12:30
«АТЕШ» зафіксував запуск балістичної ракети з Криму
12:15
В окупованому Криму чути вибухи: видно стовп диму
10:28
Силовики РФ посилили репресії проти населення окупованої Луганщини: в ОВА розповіли, у чому звинувачують жителів
23:25
Головне за день: Путін загрожує повторним ударом «Орєшніком». Військові РФ стратили полонених
23:15
У Луганську необґрунтовано подорожчали продукти
16:34
Захоплена Горлівка потрапила під обстріл: є постраждала
16:13
В Донецьку «влада ДНР» планує відбирати квартири у тих, хто не сплачує за комуналку
15:56
Українські військові розбили російський комплекс «Підліт» в Криму
23:00
Головне за день: Атака безпілотників на Крим. Ситуація у Часовому Яру
17:54
У Донецьку дитина під наглядом дорослих викинула з вікна сувенірну гранату — мамі виписали протокол
15:58
Пушилін затвердив «рішення» про знищення легендарних донецьких териконів – «ЖС»
14:50
Через війну збитки у парку Святогірська Донецької області становлять близко 16 млрд гривень
08:12
Армія РФ захопила два села на Донеччині — DeepState
07:15
Бердянськ та окуповані міста Запоріжжя залишилися без світла
23:00
Головне за день: Таємна поставка Storm Shadow. Загострення у Великій Новосілці
20:12
На виїзді з Сіверськодонецька росіяни посилили перевірки авто: в ОВА розповіли, що відомо
14:25
В окупованій Новій Каховці через обстріл загинуло 3 людей, 7 — поранено
усі новини
17:10
Героїзували Путіна та голів угруповань «Л/ДНР»: СБУ затримала трьох мешканок Донецької області
16:57
Багатоповерхівку на Донбасі не можуть відновити через бюрократію — людям нема де жити
16:43
Російські окупанти незадоволені боєприпасами, які передала КНДР — Волошин
16:20
Борис Джонсон пояснив зрив Стамбульських переговорів між Україною та Росією у 2022 році
16:11
КНДР вже передала Росії понад 100 артилерійських систем та 100 балістичних ракет – ГУР
16:10
Двоє людей постраждали під час обстрілу Бєлгородської області РФ
15:47
У Силах оборони з'явиться швидкісний броньований екскаватор-навантажувач: деталі
15:45
Імовірно, у порту Туапсе уражений великий десантний корабель ВМФ РФ
15:41
Шмигаль відповів, чи має уряд прогноз, коли в Україні стабілізується ситуація зі світлом
15:04
У британській розвідці розповіли, що відомо про ракету Путіна «Орєшнік»
14:59
Шольц розповів Зеленському деталі розмови з главою Кремля
14:48
Петро Андрющенко залишає посаду радника міського голови Маріуполя
13:54
Буданов відреагував на чутки про своє звільнення
13:50
В Україну повернули тіла 502 загиблих захисників
13:45
Окупована Горлівка частково знеструмлена: адреса
13:45
Озброєння, техніка, боєприпаси та резерви: ЗСУ посилять на Покровському та Курахівському напрямках
13:42
Росіяни вдарили дронами по Покровську: є руйнування
13:25
У Білорусі знайшли російський фільтраційний табір для полонених українців
12:42
Російські журналісти підтвердили ліквідацію понад 80 тисяч окупантів в Україні
12:30
«АТЕШ» зафіксував запуск балістичної ракети з Криму
усі новини
ВІДЕО
Багатоповерхівку на Донбасі не можуть відновити через бюрократію — людям нема де жити Багатоповерхівку на Донбасі не можуть відновити через бюрократію — людям нема де жити
29 листопада, 16:57
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: КМУ Шмигаль відповів, чи має уряд прогноз, коли в Україні стабілізується ситуація зі світлом
29 листопада, 15:41
У Кирму вибухи. Фото: телеграм-канал В окупованому Криму чути вибухи: видно стовп диму
29 листопада, 12:15
Понад сотня людей беруть участь у ліквідації пожежі на нафтобазі під Ростовом у Росії. Фото: ASTRA Пожежу на нафтобазі під Ростовом гасять понад 100 осіб
29 листопада, 10:55
Знищений радіолокаційний комплекс «Зоопарк». Фото: кадр із відео ГУР дронами спалило дороговартісний радіолокаційний комплекс росіян «Зоопарк»: кадри
29 листопада, 09:26
У Ростовській області РФ дрони атакували нафтобазу, після чого там почалася сильна пожежа. Фото: ASTRA Безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області: почалася сильна пожежа
29 листопада, 07:09

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір