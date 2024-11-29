Тіло української журналістки Вікторії Рощиної, як і раніше, перебуває у російської сторони

Під час репатріації 29 листопада російська сторона не повернула Україні тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні.



Про це пише «Суспільне» із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



Як повідомлялося, в Україну повернули тіла 502 полеглих військових, з них 24 — з Луганського напрямку.



Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин раніше заявляв, що російська сторона затягує процес передачі Україні тіла української журналістки Вікторії Рощиної.

Нагадаємо, 10 жовтня інформація про смерть журналістки підтвердилась. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець наголосив, що має офіційне документальне підтвердження від російської сторони про смерть української журналістки.



У зв'язку з інформацією про смерть української журналістки у РФ, Генпрокуратурою відкрито кримінальне провадження за фактом її зникнення та перекваліфіковано на воєнний злочин, поєднаний із умисним вбивством.



Російські силовики утримували журналістку Вікторію Рощину у слідчому ізоляторі №2 Таганрога Ростовської області РФ та у виправній колонії №77 в окупованому Бердянську Запорізької області. За даними Медійної ініціативи за права людини, у цих установах до полонених застосовуються тортури.



Російська влада піддає українських військовополонених широкомасштабним і систематичним тортурам та жорстокому поводженню. За даними моніторингової місії ООН, 169 українських військовополонених за останні 18 місяців повідомили про жорстокі побиття, удари електричним струмом, задушення, застосування електрошокера, примушення до тривалого перебування у стресових позах, позбавлення сну, імітацію страт, погрози та приниження. Також 68% повідомили про випадки сексуального насильства.



Катування та жорстоке поводження відбувалися на всіх етапах перебування у полоні — під час допитів, прибуття до місць інтернування, щоденних справ, а також жахливих умов інтернування.