Двоє людей постраждали під час обстрілу Бєлгородської області РФ

Три населені пункти російської Бєлгородської області атакували безпілотники 29 листопада. Зокрема, у селі Устинка двоє людей отримали поранення. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.



«У селі Устинка Бєлгородського району легковий автомобіль, що рухається, зазнав атаки FPV-дрону. Внаслідок детонації постраждали двоє чоловіків: в одного мінно-вибухова травма та поранення спини, у другого — баротравма», — зазначив він.



За словами Гладкова, БПЛА двічі атакували також село Грузське Борисівського району. Перший дрон завдав удару по приватному будинку, внаслідок чого пошкоджені вікна та покрівля. Другий дрон здетонував на території сільгосппідприємства — посічено 4 легкові автомобілі.



Крім того, в Краснояружському районі в селі Графівка в результаті атак двох FPV-дронів в одному будинку вибиті вікна, у 2 легкових автомобілях розбиті шибки, а також посічений кузов.



Раніше ми писали, що російське місто Шебекіно Бєлгородської області 27 листопада потрапило під обстріл за допомогою дронів. Внаслідок інциденту є пошкодження.