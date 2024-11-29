КНДР вже передала Росії понад 100 артилерійських систем та 100 балістичних ракет – ГУР

Понад 100 артилерійських систем та 100 балістичних ракет малої дальності KN-23/24 перемістили з КНДР до Росії. Про це повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» із посиланням на дані ГУР, надані у відповіді на інформаційний запит.



З жовтня КНДР розпочала постачання артилерійських систем до РФ. Усього перемістили понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких: 170-мм самохідні артилерійські установки М-1989, 240-мм реактивні системи залпового вогню М-1991. Також тривають постачання з КНДР до Росії артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичних ракет малої дальності типу KN-23/24 – вже поставлені понад 5 мільйонів одиниць та 100 одиниць відповідно.



На даний час з території КНДР на територію РФ перемістили понад 60 одиниць 170-мм САУ М-1989 Koksan. Частину з них планували доставити до Саратовського вищого командно-інженерного училища ракетних військ, ймовірно, з метою підготовки особового складу. Інформація про стан цих артилерійських систем відсутня.

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