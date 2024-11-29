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Передача Росії захоплених територій в обмін на вступ до НАТО — Зеленський висловився про цю ідею

29 листопада 2024, 23:00

Передача Росії захоплених територій в обмін на вступ до НАТО — Зеленський висловився про цю ідею

Передача Росії захоплених територій в обмін на вступ до НАТО — Зеленський висловився про цю ідею

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність закінчити гарячу фазу війни за умови, що контрольована урядом частина української території буде захищена Північноатлантичним альянсом. Про це президент заявив в інтерв'ю Sky News.

На думку глави держави, якщо Україну буде взято «під парасольку НАТО», це дозволить йому пізніше домовитися про повернення окупованих територій «дипломатичним шляхом».

Коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що одним із планів обраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни може бути передача Києвом території, яку Москва забрала у Росії, в обмін на вступ України до НАТО, Зеленський заявив, що членство в Альянсі має бути запропоноване неокупованим частинам країни, щоб покласти край гарячій фазі війни, за умови, що саме запрошення НАТО визнає міжнародно визнані кордони України.

Він погодився, що окуповані східні частини країни на цей момент не будуть включені в таку угоду.

«Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО територію України, яка знаходиться під нашим контролем. Нам потрібно зробити це швидко. І тоді окуповані території Україна зможе повернути дипломатичним шляхом», — вважає президент.

Зеленський наголосив, що припинення вогню необхідно, щоб «гарантувати, що Путін не повернеться», щоб захопити ще більше української території.

Він зазначив, що НАТО має негайно прикрити ту частину України, яка залишається під контролем Києва, чого, за його словами, Україна «дуже потребує, інакше він повернеться».

Варто зазначити, що російський президент Володимир Путін з літа 2024 року наполягає, що Росія має забрати 4 області України та Крим. Крім цього, Москва вимагає нейтрального статусу України.

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У перехідній адміністрації обраного президентом США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні, повідомило джерело газета The Wall Street Journal.

Зазначається, що один із планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення та згоду України на відмову від вступу до НАТО протягом найближчих 20 років. За даними видання, Трамп поки що не схвалив конкретного плану завершення війни в Україні.


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