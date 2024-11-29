У Сухопутних військ ЗСУ — новий командувач, а у Сирського — новий заступник

Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначено генерал-майора Михайла Драпатого, заступником головнокомандувача ЗСУ — Олега Апостола, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумком засідання Ставки верховного головнокомандувача.



Полковник Олег Апостол — досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.



З 2014 року бере участь у бойових діях на сході України. Неодноразово брав участь у штурмах укріпрайонів російських військ. На початку вересня 2022 року командував десантно-штурмовими підрозділами під час деокупації Харківської області.

Олег Апостол



Президент зазначив, що Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.

Михайло Драпатий

Драпатий має багатий досвід ведення бойових дій. Він командував на різних посадах українськими військовими з 2014 року. Так, командував батальйоном 72-й ОМБр у Маріуполі у 20214 році. У 2016 році керував 58-ю окремою мотопіхотною бригадою, яка на той час виконувала завдання в Авдіївці та Ясинуватському районі Донецької області. Виводив війська з Ізваринського «котла». Також брав участь у звільненні правобережжя Херсонської області у 2022 році. До січня 2024 року очолював оперативне угруповання «Херсон».



«Обидва довели свою ефективність у боях. Головне завдання — суттєво підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми у Збройних Силах України. Українська армія потребує внутрішніх змін для повного досягнення цілей нашої держави», — наголосив Зеленський.