У Силах оборони з'явиться швидкісний броньований екскаватор-навантажувач: деталі

ЗСУ отримають найпопулярнішу броньовану техніку. Фото: Міноборони

Українські військовослужбовці незабаром отримають швидкісний броньований екскаватор-навантажувач JCB HMEE. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.



«Міноборони кодифікували екскаватори JCB HMEE для Сил оборони. Ці екскаватори призначені для виконання широкого спектру завдань», — йдеться у повідомленні.



Основні характеристики екскаватора:



- вага: 16 т, швидкість: до 100 км/год;



- повний захист екіпажу, відповідність стандартам STANAG щодо захисту від уражень;



- висока продуктивність на бездоріжжі завдяки повному приводу та блокуванню диференціалів;



- кабіна з кондиціонером для комфорту оператора.



«Екскаватори JCB HMEE добре себе зарекомендували під час виконання спеціальних робіт у складних умовах і стоять на озброєнні багатьох передових армій світу», — зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Клименков.



Раніше ми писали, що українське оборонне відомство кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони FPV-комплекс «Вихор».