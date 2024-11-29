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У Силах оборони з'явиться швидкісний броньований екскаватор-навантажувач: деталі

29 листопада 2024, 15:47

У Силах оборони з'явиться швидкісний броньований екскаватор-навантажувач: деталі

ЗСУ отримають найпопулярнішу броньовану техніку. Фото: Міноборони ЗСУ отримають найпопулярнішу броньовану техніку. Фото: Міноборони

Українські військовослужбовці незабаром отримають швидкісний броньований екскаватор-навантажувач JCB HMEE. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

«Міноборони кодифікували екскаватори JCB HMEE для Сил оборони. Ці екскаватори призначені для виконання широкого спектру завдань», — йдеться у повідомленні.

Основні характеристики екскаватора:

- вага: 16 т, швидкість: до 100 км/год;

- повний захист екіпажу, відповідність стандартам STANAG щодо захисту від уражень;

- висока продуктивність на бездоріжжі завдяки повному приводу та блокуванню диференціалів;

- кабіна з кондиціонером для комфорту оператора.

«Екскаватори JCB HMEE добре себе зарекомендували під час виконання спеціальних робіт у складних умовах і стоять на озброєнні багатьох передових армій світу», — зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Клименков.

Раніше ми писали, що українське оборонне відомство кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони FPV-комплекс «Вихор».

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