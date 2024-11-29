З окупованих територій повернулося ще 8 дітей

Україні вдалося повернути вісім дітей віком від 6 до 16 років із тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей та Криму. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.



«Серед них діти, які пережили тяжкі випробування під час окупації. Одна дівчинка із серйозними неврологічними захворюваннями проживала з бабусею у Криму і не мала доступу до необхідного медичного лікування, що погіршував її стан. Мати дівчинки перебувала за кордоном і не могла забрати доньку», — розповів Єрмак.



Один із хлопчиків, що повернулися, після втрати матері опинився в дитячому будинку, де його піддавали пропаганді і планували передати до російської родини. Він підтримував зв'язок з батьком, який проживає в Харкові.



Єрмак зазначив, що дітей продовжують повертати у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

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З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація депортувала 19 546 дітей. Станом на зараз вдалося повернути в Україну понад 1000 дітей.