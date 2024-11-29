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У британській розвідці розповіли, що відомо про ракету Путіна «Орєшнік»

29 листопада 2024, 15:04

У британській розвідці розповіли, що відомо про ракету Путіна «Орєшнік»

21 листопада Росія завдала удару по українському заводу в Дніпрі, вперше застосувавши балістичну ракету середньої дальності під кодовою назвою «Орєшнік». Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Ця ракета класифікується як така, що має максимальну дальність від 3000 до 5500 кілометрів. У цьому випадку ракета пролетіла лише трохи більше 800 кілометрів до цілі. У лютому 2019 року Росія оголосила про вихід із Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, який забороняв розробку та виробництво БРСД. Проте розробка «Орєшніка» майже напевно відбулася до цього. Система, найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 «Рубіж», яку вперше випробували у 2011 році.

Бойове навантаження цієї ракети було зафіксоване у вигляді шести груп по шість боєголовок – загалом 36 суббоєприпасів. Ці суббоєприпаси рухаються на гіперзвуковій швидкості – понад 5 махів – перед ударом, що є типовим для ракет цього класу. Усі боєголовки БРСД та міжконтинентальних балістичних ракет летітимуть на гіперзвуковій швидкості при вході в атмосферу.

Використання цієї експериментальної системи проти України майже напевно було задумано як стратегічне повідомлення після використання Україною західних ракет по РФ. Росія, швидше за все, має лише кілька ракет «Орєшнік», які ще не надійшли в серійне виробництво. Ця ракета, швидше за все, буде набагато дорожчою за інші ракети, які РФ нині використовує проти України.

Нагадаємо, що глава Кремля Володимир Путін заявив про те, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати новою ціллю для «Орєшніка».

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