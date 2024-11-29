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ЗСУ доведеться відійти від Покровська найближчим часом — німецький військовий експерт

29 листопада 2024, 20:30

ЗСУ доведеться відійти від Покровська найближчим часом — німецький військовий експерт

Голова спеціального штабу з питань України у міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що українським військам доведеться вийти з Покровська Донецької області вже наприкінці цього року на початку наступного.

Про це він заявив в ефірі програми Бундесверу Nachgefragt, пише Громадське.

Під час аналізу подій на фронті Фройдінг зазначив, що в районі Покровська склалася «особливо критична ситуація».

Генерал зазначив, що Покровськ має велике значення для подальших бойових дій, оскільки це важливий транспортний вузол. Проте вважає, що Силам оборони України доведеться вийти із міста, щоб не бути знищеними.

«Росія атакує із залученням людей та коштів, які нам майже неможливо уявити. Наразі російські збройні сили втрачають на Донбасі до 2 тисяч осіб на добу, але ці втрати вона може компенсувати», — розповів Фройдінг.

На Курському напрямку, за його словами, ситуація також складна. Українські війська закріпилися там після настання у серпні, але Росія підготувала до 60 тисяч військових, щоб відвоювати територію.

«Оборона України дуже стійка, але протягом наступних кількох тижнів і місяців на неї також зростатиме тиск», — зазначив генерал-майор.

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