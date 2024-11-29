Силовики РФ посилили репресії проти населення окупованої Луганщини: в ОВА розповіли, у чому звинувачують жителів

Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

Представники російських силових структур у 2024 році посилили репресії щодо населення окупованої Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, вибір жертви репресій не залежить від наявності чи відсутності паспорта РФ.



«Здебільшого місцеві звинувачуються у роботі на українські спецслужби, участі у терористичних організаціях чи їхньому фінансуванні, співпраці з іншими державами. Крім того, луганчанам приписують розпалювання ненависті або неповідомлення окупантам про людей, які нібито скоїли злочин за законодавством РФ», – заявив Лисогор.



Начальник ЛОВА зазначив, що під останнє може потрапити майже кожен, хто лишився в окупації.



«Особливо у період постійного посилення Кремлем репресивного механізму та відсутності у більшості населення доступу до інтернету, що не дозволяє оперативно стежити за змінами до законів РФ. Лише за останні два місяці на окупованій Луганщині загарбники порушили 68 кримінальних справ із зазначених приводів. Силовики з Росії, які приїжджають до регіону у відрядження, таким чином намагаються всіляко проявити себе та покращити статистику органів», – розповів він.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі дітей агітують вступати до Росгвардії.