«АТЕШ» зафіксував запуск балістичної ракети з Криму

Рух українців та кримських татар, який протистоїть окупації Криму, зафіксував запуск балістичної ракети ракетного комплексу «Іскандер» у Білогірському районі півострова.



Зазначається, що пуск був здійснений об 11 годині за Київським часом і націлений на об'єкти на вільній українській території.



«Координати пускової установки були оперативно передані Силам оборони України», - наголосили у спротиві.



Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали в межах Криворізького району Дніпропетровської області, попередньо було застосовано дві балістичні ракети «Іскандер-М».

Нагадаємо, сьогодні ППО України збила 88 зі 132 ударних безпілотників Росії.