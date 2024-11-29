«АТЕШ» зафіксував запуск балістичної ракети з Криму

Рух українців та кримських татар, який протистоїть окупації Криму, зафіксував запуск балістичної ракети ракетного комплексу «Іскандер» у Білогірському районі півострова.
Зазначається, що пуск був здійснений об 11 годині за Київським часом і націлений на об'єкти на вільній українській території.
«Координати пускової установки були оперативно передані Силам оборони України», - наголосили у спротиві.
Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали в межах Криворізького району Дніпропетровської області, попередньо було застосовано дві балістичні ракети «Іскандер-М».
Нагадаємо, сьогодні ППО України збила 88 зі 132 ударних безпілотників Росії.
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