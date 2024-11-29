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Імовірно, у порту Туапсе уражений великий десантний корабель ВМФ РФ

29 листопада 2024, 15:45

Імовірно, у порту Туапсе уражений великий десантний корабель ВМФ РФ

Великий десантний корабель ВМФ РФ «Петро Моргунов». Фото: Військовий огляд Великий десантний корабель ВМФ РФ «Петро Моргунов». Фото: Військовий огляд

У російському порту, ймовірно, було уражено військовий корабель. Задимлення після вибухів у ніч проти 29 листопада спостерігається в порту Туапсе Краснодарського краю РФ. Внаслідок атаки міг бути уражений великий десантний корабель «Петро Моргунов». Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал «Кримський вітер».

На одному з причалів фіксується задимлення: можливою ціллю могло стати судно. Водночас місцеві соцмережі повідомляли про «атаку дронів», а потім повідомили, що їх було 20 і всі їх «збили».

У мережі опублікували кадри порту Туапсе Краснодарського краю. На фото видно, що на одному з причалів є масштабне задимлення.

Цей причал у Туапсе обладнаний кранами для завантаження цивільних суден. Однак 20 листопада супутникові знімки SantinelHub зафіксували, що там пришвартувалося судно завдовжки 135 метрів, що могло бути десантним кораблем.

«Це відповідає класу російських військових кораблів ВДК ін. 11711 "Іван Гренч". Такий ВДК у Чорному морі сьогодні один — "Петро Моргунов" зі складу Північного флоту Росії», — йдеться в повідомленні.

«Петро Моргунов» у лютому 2022 року прибув для посилення Чорноморського флоту Росії. Раніше він майже завжди базувався у порту Новоросійська.

Довідка: Великий десантний корабель «Петро Моргунов» — один із найновіших кораблів, який увійшов до складу Військово-морських сил Росії у січні 2020 року. Його спустили на воду у 2018 році, будували на заводі «Янтар» у Калінінграді. Екіпаж складає близько 100 моряків та офіцерів.

Раніше повідомлялося, що місто Туапсе Краснодарського краю Росії в ніч проти п'ятниці, 29 листопада, зазнало атаки БПЛА, в результаті якої спалахнула пожежа.

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Росія Порт Корабель Краснодарський край Туапсе

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