Армія РФ обстріляла населені пункти Донецької області: в ОВА показали фото наслідків

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російські окупанти завдають ударів по населених пунктах Донецької області. Минулої доби є значні руйнування в регіоні. Зокрема, у Кураховому та Очеретиному пошкоджено будинки. Виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз опублікував фото наслідків.



За даними Мороза, ситуація в регіоні така:



На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар і Максимівка — без жертв.



На Донецькому напрямку 2 людини загинули в Авдіївці — місто зазнало ракетного удару і двох масованих артобстрілів. В Очеретиному поранено 1 людину, пошкоджено будинок і підприємство. У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, Антонівка, Новомихайлівка і Костянтинівка. Пошкоджено будинок у Кураховому.



На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено 3 приватні будинки і 2 багатоповерхівки. У Соледарській громаді обстріляна Роздолівка. У Нью-Йорку пошкоджено інфраструктурний об'єкт.



На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 12 обстрілів Лиманської громади.



Нагадаємо, на Донеччині за добу загинули двоє людей.