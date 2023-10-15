На Донеччині проживає понад 40 тисяч дітей: в ОВА готуються до евакуації

Місцева влада Донецької області закликає жителів евакуюватися через постійні обстріли з боку РФ. Станом на жовтень у регіоні залишається 40 576 дітей. Про це передає Суспільне.



Виконуючий обов'язки начальника Донецької ОВА Ігор Мороз розповів, що готується обов'язкова евакуація дітей з Торецької, де залишаються близько 240 дітей, та Мар'їнської громади — Катеринівка, Єлизаветівка, перебувають 19 дітей.



«Примусово виселити людей з області ми не можемо. В Авдіївці залишаються півтори тисячі мешканців без світла, газу, води. Найбільше страждають від обстрілів Торецька, Мар'їнська, Курахівська, Авдіївська, Часовоярська, Вугледарська, Краматорська, Костянтинівська громади», — розповів Ігор Мороз.



Нагадаємо, з Луганської області евакуювали 2 цивільних.