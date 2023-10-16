Повітряні сили Чехії остаточно попрощалися із радянськими гелікоптерами

Нові гелікоптери Повітряних сил Чехії. Фото: Twitter

Сьогодні Повітряні сили Чехії остаточно попрощалися з радянськими гелікоптерами Мі-24В/Мі-35, що входили до складу 221-ї вертолітної ескадрильї 22-ї «Біскайської» авіабази (м. Намішт над Ославою). Про закінчення роботи чеських пілотів із радянськими бортами повідомив голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.



«Загалом у країні було до 14 бортів, сім із яких торік передали нам. На заміну радянським машинам Чехія, у 2019 році, придбала 6+6 новітніх вертольотів Bell UH-1Y Venom та ударних AH-1Z Viper. Ще по 4 борти кожного типу в країні передає США допомогу Україні. На сьогодні отримано вже 6 нових гелікоптерів. Усього ж очікується 20 бортів», - додав військовий аналітик та волонтер.

На заміну радянським машинам Чехія, у 2019 році, придбала 6+6 найновіших вертольотів Bell UH-1Y Venom та ударних AH-1Z Viper. Ще по 4 борти шкірного типу в країні передає США за допомогу Україні. На сьогодні отримано вже 6 нових вертольотів. Усього ж очікується на 20 бортів. pic.twitter.com/xgJEydCzyL - Т (@TarasChmut) October 16, 2023



Він також висловив сподівання на те, що сім вертольотів, які залишилися, які не були передані Україні раніше, все ж таки опиняться в розпорядженні Повітряних сил України.



Нагадаємо, Головне управління розвідки МО України продемонструвало відео захоплення російського вертольота Мі-8, яке було перехоплено розвідниками 23 серпня.