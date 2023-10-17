Сили оборони вдарили по аеродромах військ РФ поблизу Бердянська та Луганська

У вівторок вночі, 17 жовтня, українські військовослужбовці завдали ударів по аеродромах поблизу окупованих Луганська та Бердянська (Запорізька область). Саме там знаходиться російська техніка. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій Збройних сил України.



«Вночі 17 жовтня Збройні Сили України завдали успішних ударів по вертольотах та обладнанню аеродромів російських окупаційних військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська», — йдеться у повідомленні.



За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, близько 2:30 в район базування вертольотів та аеродрому було завдано удару.





Оновлено. Удар по одному з аеродромів, на якому базувалася армійська авіація, підтверджує російський телеграм-канал Fighterbomber, який підтримує війну проти України.

«Один із найсерйозніших ударів за весь час СВО. Якщо не найсерйозніший. Є втрати і в людей і в техніці», — зазначає він.



Російський телеграм-канал WarGonzo уточнює, що йдеться про бердянський аеродром. Z-канали вважають, що удару було завдано ракетами дальньої дії ATACMS. Офіційно про передачу цих ракет Україні не повідомлялося.



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