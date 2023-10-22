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Два райони Донеччини потрапили під удар росіян: поранено троє та загинуло двоє людей

22 жовтня 2023, 17:50

Два райони Донеччини потрапили під удар росіян: поранено троє та загинуло двоє людей

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Офіс генпрокурора Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Офіс генпрокурора

Упродовж дня, 22 жовтня, російська армія обстрілювала Донецьку область. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, а також пошкоджені приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки. Про це УНН повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, вранці 22 жовтня 2023 року окупаційні війська обстріляли село Калинівка Бахмутського району. Від одержаних травм загинув 58-річний чоловік.



Також від російського мінометного обстрілу постраждало село Васюківка Бахмутського району. Від прямого влучення снаряда до легкового автомобіля помер 61-річний чоловік.

У селі Нетайлове Покровського району від обстрілу отримав тілесні ушкодження 19-річний юнак, а в Торецьку внаслідок ворожого обстрілу отримали контузії 59-річна жінка та чоловік 60 років.

Крім того, вибухами пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарські будівлі та автомобілі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, окупанти вдарили по Авдіївці.

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