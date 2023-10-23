Окупанти завдали ракетного удару по шахті на Донеччині

Російська армія завдала удару по шахті на Донеччині. У пресслужбі Міністерства енергетики повідомили, що обладнання пошкоджене, проте немає постраждалих.



«Ворог завдав ракетного удару по ще одній шахті на Донеччині. Люди не постраждали, обладнання зазнало пошкоджень», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що поки що шахта не працює.





Також у відомстві розповіли, що без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.



«Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загалом за добу енергетики заживили 14 тисяч споживачів. Більшість із них — це абоненти у Донецькій та Дніпропетровській областях», — резюмували у пресслужбі.



Нагадаємо, 22 жовтня внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДПЕК.