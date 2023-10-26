У Бердянську підірвали автомобіль із чотирма співробітниками ФСБ

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області 23 жовтня рух опору підірвав автомобіль у якому перебували четверо представників російської ФСБ. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.



«Акцію помсти, представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який фсб-шники перетворили на свою схованку», — розповіли в українській розвідці.

Повідомлення про ліквідацію окупантів. Фото: ГУР

Наголошується, що серед ліквідованих у Бердянську окупантів — російський військовий злочинець, який катував місцевих громадян України.



Після підриву авто призначений РФ голова тимчасово окупованих територій Запорізької області наказав збільшити комендантську годину з 21:00 до 05:00, а представники російських спецслужб негайно залишили готель і перебазувалися на нове місце.



Про підрив цієї машини в Бердянську раніше повідомляли і російські джерела, стверджуючи, що загинув лише один військовий.