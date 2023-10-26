Жителі Донецької области зможуть отримати додаткові виплати: деталі

Уродженці та мешканці Донецької, Миколаївської та Херсонської областей зможуть отримати грошову допомогу. Зокрема, виплата допомоги становить 6660 гривень. Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку.



Зазначається, що українці матимуть змогу отримати гроші від благодійного фонду Євангельської Реформаторської церкви Швейцарії (HEKS EPER).



Одержувачів допомоги буде обрано серед соціально незахищених верств українців, які потребують допомоги та проживають у найбільш постраждалих від війни областях (Донецька, Миколаївська, Херсонська).



«Подати заявку на грошову допомогу можна лише особисто у пунктах реєстрації. Про відкриття пунктів реєстрації у зазначених областях організація повідомлятиме самостійно. Виплата буде здійснюватись через платіжну систему PrivatMoney. Кошти будуть автоматично перераховані на банківську картку або рахунок отримувача», — йдеться у повідомленні.



Однак, якщо в одержувача немає зареєстрованої банківської картки або при реєстрації неправильно вказані її реквізити, він отримує SMS з контрольним номером переказу PrivatMoney. За цим номером грошову допомогу через платіжну систему PrivatMoney можна отримати у Приват24, терміналах самообслуговування, банкоматі, відділенні ПриватБанку або за телефоном 3700.



Нагадаємо, у Покровській громаді Донецької області майже 200 місцевих мешканців подали заяву на компенсацію за пошкоджене житло за державною програмою єВідновлення.