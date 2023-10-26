Пов'язано з активізацією наступу на Авдіївку. У окупантів проблеми з паливом та логістикою

Російські окупанти мають проблеми з паливом, вони масово перекидають різну військову техніку та автоцистерни через Маріуполь Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі партизанського руху «АТЕШ» у Telegram.



«Наші агенти, спільно з представниками «Маріуполь. Спротив» зафіксували масове перекидання різної військової техніки та автоцистерн Маріуполем. Вони прямують у бік Запорізької області та Авдіївки», — йдеться у повідомленні.



В «АТЕШ» запевняють, що це пов'язано з активізацією наступу окупантів на Авдіївку та ускладненням логістики.



Партизани зазначили, що росіянам доводиться підвозити паливо із глибокого тилу РФ.



Нагадаємо, російські окупанти на Авдіївському напрямку планують захопити Авдіївку, яка зазнає щоденних обстрілів. Попри це, сили оборони відбивають усі атаки.



Проте речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що російська армія на Авдіївському напрямку кидає піхоту, проте багато хто відмовляється воювати. Зокрема, у підрозділах розпочалися бунти.