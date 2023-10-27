Окупанти завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм

Зруйнована пожежна частина міста Ізюм. Фото: ДСНС

Вночі війська РФ завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм, вісім рятувальників постраждали. Про це повідомили в управлінні ДСНС України.



За інформацією служби з надзвичайних ситуацій також було пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.



«Харківщина. Сьогодні пожежній охороні області - 200 років. росія «привітала» у своєму стилі. Проте головне зараз - наші люди. 4 співробітників перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу», - зазначили у ДСНС.

Зруйнована пожежна частина міста Ізюм. Фото: ДСНС

Зруйнована пожежна частина міста Ізюм. Фото: ДСНС

Нагадаємо, після обіду, 26 жовтня, російські окупанти обстріляли Херсон. Відомо, що постраждав поліцейський.