РФ увечері випустила по Україні ракети та БПЛА: ППО збила 5 цілей

Сьогодні ввечері, 27 жовтня, російські окупанти атакували Україну ракетами та безпілотниками. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вдалося збити російські цілі.



«На півдні України знищено 3 керовані авіаційні ракети Х-59 та 2 ударні безпілотники «Ланцет», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що внаслідок бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено ракети на Миколаївщині та БПЛА на Херсонщині.



Нагадаємо, російська армія обстріляла Костянтинівську громаду.