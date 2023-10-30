Армія РФ атакувала Україну БПЛА та ракетами: всі цілі знищені

У ніч на 30 жовтня 2023 року окупанти атакували 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Про атаку повідомило командування Повітряних сил України.



Пуски КАР Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області, «шахеди» летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ-РФ.



«Всі 14 повітряних цілей противника були знищені протиповітряною обороною, зокрема, в межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей», - зазначають у ПС ЗСУ.



До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.



Нагадаємо, вчора вночі, 29 жовтня, російські окупанти атакували п'ятьма ударними БпЛА типу «Shahed» та керованою авіаційною ракетою Х-59.