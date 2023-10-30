Армия РФ атаковала Украину БПЛА и ракетами: все цели уничтожены

В ночь на 30 октября 2023 года оккупанты атаковали 12-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Про атаку сообщило командование Воздушных сил Украины.



Пуски КАР Х-59 осуществлены из вражеских самолетов из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области, «шахеды» летели с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск-РФ.



«Все 14 воздушных целей противника были уничтожены противовоздушной обороной, в частности, в пределах Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей», — отмечают в ВС ВСУ.



К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.



Напомним, вчера ночью, 29 октября, российские оккупанты атаковали пятью ударными БпЛА типа «Shahed» и управляемой авиационной ракетой Х-59.