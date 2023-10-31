Окупанти завдали вночі удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі

Сьогодні вночі, 31 жовтня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли громадянську інфраструктуру України. Про це повідомила пресслужба ДСНС.



На Донеччині ввечері противник з артилерії обстріляв об'єкт енергетичної інфраструктури. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу.



Вже на світанку російські військові завдали удару по місту Селидове, яке розташоване за 50 км від Донецька. Пошкоджено 17 приватних будинків та хлібозавод.



У Харківській області о 00:40 окупанти обстріляли місто Вовчанськ, внаслідок чого виникла пожежа покрівлі двоповерхової адмінбудівлі, а на Дніпропетровщині РФ двічі атакувала Нікополь з артилерії. Спалахнули дві господарські будівлі, пошкоджено вісім приватних будинків, автомобіль, сонячні панелі та лінії електропередач.



Російські військові також завдали 14 ударів авіабомбами по Херсонській області. У Херсонському районі постраждали три населені пункти: Микільське, Кринки та Іванівка.



До того ж з півночі окупанти здійснили два мінометні обстріли прикордонного села Грем'яч на Чернігівщині. Раніше росіяни обстріляли селище Кіндійка Херсонської області.