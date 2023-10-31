На заводі «Урал» у Солікамську стався вибух

У Солікамську стався вибух на заводі "Урал". Фото: Telegram

На Солікамському заводі «Урал» у Пермському краї стався вибух в одному з корпусів. Про це повідомляє російський пропагандистський телеграм-канал Readovka.



Це один із найбільших військово-промислових заводів у Росії, там виробляють порох, вибухові речовини та спецхімію. Про те, що спричинило НС, поки немає інформації, проте, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.



Нагадаємо, Росія активно будує військові заводи. Такого висновку дійшли журналісти «Схем», проаналізувавши супутникові знімки.