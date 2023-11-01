Один загиблий та четверо поранених: прокуратура розпочала розслідування за фактом обстрілу трьох районів Донеччини

Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Про це повідомили сьогодні у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, 31 жовтня 2023 року російські війська обстріляли Покровський, Бахмутський та Волноваський райони.

Вдень армія РФ атакувала м. Красногорівку. Внаслідок влучення засобів поразки однією з вулиць неподалік власного приватного будинку отримав поранення 59-річний місцевий житель.

О 17:00 окупанти завдали удару по с. Єлизаветівка Покровського району, де отримали тілесні ушкодження двоє сусідів 54 та 68 років. Чоловіків із осколковими пораненнями та переломами кісток доставили до лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.

Вже за кілька годин внаслідок влучення осколка через вікно власного будинку загинув 58-річний мешканець с. Південне м. Торецька, який під час обстрілу перебував у будинку разом із дружиною. За попередніми даними, війська держави-агресора атакували населений пункт із артилерії, йдеться у повідомленні.

Близько 20:00 під приціл окупантів потрапило с. Новоукраїнка Волноваського району — у дворі домоволодіння поранено 73-річну жінку.

Нагадаємо, під вогнем окупантів 31 жовтня опинилися 18 населених пунктів Донеччини.