В Україні нові правила оформлення виплат для переселенців

Нові правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам набули чинності з 1 листопада. Про це повідомляє міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.



Зміни торкнулися внутрішніх переселенців, котрі вперше звертаються за призначенням такої допомоги від держави. Зокрема, для оформлення виплат ВПО із сьогоднішнього дня має звертатися одна людина від усієї сім'ї, а не кожен член сім'ї окремо.



Йдеться, зокрема, про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисячі гривень особам з інвалідністю та дітям та 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.



Наголошується, що відповідний посібник призначається на кожного члена сім'ї, відомості про якого включені до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Раніше міністерство соціальної політики України після перевірки внутрішньо переміщених осіб припинило виплати понад 140 тисячам осіб, які не відповідали критеріям. Це зменшило видатки державного бюджету на 400 мільйонів гривень на місяць.