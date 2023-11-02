ЗСУ ліквідували за день 930 окупантів та понад 100 одиниць військової техніки

За вчорашній день, 1 листопада, Збройні сили України знищили 930 осіб особового складу військовослужбовців РФ, 18 танків та один літак. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.



До того ж українські захисники змогли ліквідувати 43 бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, чотири системи РСЗВ, три системи ППО, 20 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 13 одиниць спеціальної техніки.



Нагадаємо, 01 листопада 2023 року, зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування «Південь» над морем було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.