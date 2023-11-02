ВСУ ликвидировали за день 930 оккупантов и более 100 единиц военной техники

За вчерашний день, 1 ноября, Вооруженные силы Украины уничтожили 930 человек личного состава военнослужащих РФ, 18 танков и один самолет. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.



К тому же украинские защитники смогли ликвидировать 43 боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, четыре системы РСЗО, три системы ПВО, 20 БПЛА оперативно-тактического уровня и 13 единиц специальной техники.



Напомним, 01 ноября 2023 года, зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования «Юг» над морем были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59.