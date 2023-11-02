«ЛНР» не збирається запускати мобільний інтернет без дозволу військових

Так званий міністр цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій «ЛНР» Андрій Єршов повідомив, що оператори зв'язку готові запустити мобільний інтернет на території окупованої частини Луганської області, проте для цього потрібне рішення військового штабу.



Про це повідомляє місцева проросійська агенція «ЛИЦ».



Зазначається, що з 1 листопада почався продаж сім-карток російського оператора «Міранда-медіа», а до кінця року планується запуск мережі компанії «К-Телеком».



«Мобільного інтернету не буде в жодного оператора, допоки не буде відповідного рішення штабу оборони. При цьому кожен із операторів технічно готовий до запуску мобільного інтернету на території будь-якої миті», — сказав Єршов.



Легітимний голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор прокоментував таку заяву «влади» регіону. Він зазначив, що у більшості населених пунктів немає ні зв'язку, ні інтернету — мобільного та стаціонарного. У Сєвєродонецькому районі — усюди.



«Втім, за словами загарбників, мобільного інтернету не буде в жодного оператора, поки не надійде дозвіл від військових РФ. А останні бояться. Бо в зворотному випадку вже не покажеш населенню лише не бойову частину ракети, як це було, до прикладу, тиждень тому – люди бачитимуть і зніматимуть влучання. І цих влучань значно збільшиться. І спілкуватимуться з тими, хто евакуювався у безпечні регіони України, дізнаватимуться про об’єктивні події на фронті», — написав він.



Нагадаємо, на підконтрольній Росії території Луганської області вже майже півроку відключено мобільний інтернет. Рішення про зупинення роботи мобільного інтернету, як і раніше, залишається чинним.